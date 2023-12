Drama voor Manchester City-ster: "Iedereen was doodsbang"

Drama voor Jack Grealish. Het huis van Manchester City-speler werd tijdens een wedstrijd beroofd terwijl er mensen thuis waren.

The Sun meldt dat Jack Grealish inbrekers over de vloer had tijdens de wedstrijd Manchester City-Everton. De winger speelde 90 minuten lang.

De inbrekers omzeilden het beveiligingssysteem en konden zo in het huis. Op dat moment waren de ouders, de oma, twee zussen en broer van Grealish aanwezig in het huis, aan het kijken naar de wedstrijd.

Zij konden door een noodknop de politie verwittigen. De dieven hebben voor zo'n miljoen euro aan sieraden en horloges gestolen.

Een bron deed verhaal bij The Sun. "De hele familie zat beneden om Jack aan te moedigen. Gelukkig raakte niemand gewond, maar er was wel paniek. Iedereen was doodsbang omdat ze zo kwetsbaar waren. Het was de eerste keer dat de familie in het nieuwe huis op bezoek kwam", citeert HLN de bron.

"Toen ze de honden hoorden blaffen en mensen hoorden kruipen, werd het paniekalarm ingedrukt. Een noodeenheid reageerde meteen, meerdere politieauto’s en nadien een helikopter werden ingezet. Want de politie dacht aanvankelijk dat het om een gijzeling kon gaan."