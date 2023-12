Wat met Benito Raman bij RSC Anderlecht? Belgisch team ligt alvast op de loer voor ex-speler Gent en Standard

Benito Raman heeft een aflopend contract bij RSC Anderlecht. En dus is de vraag wat er met hem gaat gebeuren deze wintermercato. Met STVV was er afgelopen zomer alvast één geïnteresseerde club uit eigen land.

Benito Raman is in juni 2024 einde contract en lijkt geen toekomst meer te hebben bij paars-wit. Op een nieuw contract moet hij op dit moment niet hopen, al was hij de voorbije weken wel een paar keer als invaller te zien op de Belgische velden.

Binnen de bestuurskamer zouden ze het niet helemaal eens zijn over de positie van de winger en dus is de vraag wat er gaat gebeuren in de wintermercato. Als hij geen transfer kan maken, dan wenkt een vertrek op transfervrije basis in de zomer.

Verleden bij Gent en Standard

Bij STVV wilden ze hem afgelopen zomer, maar het loon was toen een probleem. Bij De Kanaries zit spits Fatih Kaya na 21 wedstrijden echter nog steeds maar aan ... nul(!) doelpunten. En dus willen ze in Haspengouw heel dringend een nieuwe aanvaller.

Ook de supporters maakten dat afgelopen week nog duidelijk met een spandoek. Wordt Raman er de joker, of wordt hij de joker van paars-wit in de strijd om Europees voetbal en/of de titel in 2024? Het worden spannende weken voor de 29-jarige winger met een verleden bij Gent en Standard.