🎥 De Bruyne beslissend in titelrace, Rode Duivels probeerden Leicester te redden: hier zijn alle Belgische Premier League-doelpunten van 2023

Nu 2023 ten einde loopt, is het tijd om de balans op te maken. Om je te helpen optimaal van de feestdagen te genieten, heeft VOO Sport, waar de Premier League in Franstalig België wordt uitgezonden, een compilatie gemaakt van alle Belgische doelpunten in de Premier League in 2023.

Het bevat de brace van Kevin De Bruyne in de titelrace tegen Arsenal, maar ook doelpunten van Praet, Tielemans en Faes om Leicester te redden. Wat is uw favoriete Belgisch doelpunt van het afgelopen jaar in de Premier League?