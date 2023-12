Vincent Kompany sluit 2023 met het water aan de lippen

2023 was een jaar met twee gezichten voor Vincent Kompany. De titel werd gevierd in The Championship, maar in de Premier League loopt het voor geen meter.

The Championship Vincent Kompany kende een fantastisch 2022-2023 met Burnley. Ze konden vlot de titel binnenhalen in The Championship en Kompany keerde zo terug naar de Premier League. De plek waar hij zoveel successen behaalde met Manchester City. Premier League Daar liep het direct veel minder voor Burnley. De eerste wedstrijd werd in eigen huis met 0-3 verloren van kampioen Manchester City en het was wachten tot de 3de speeldag voor de eerste punten (3 op Nottingham Forrest) werden behaald. Het was voor het Burnley van Vincent Kompany vanaf het begin achtervolgen geblazen op de concurrentie. 2023 werd afgesloten op de voorlaatste plaats met 11 punten uit 20 wedstrijden. De kloof met de veilige 17de plaats bedraagt 5 punten. Niet onmogelijk, maar het zal een lastige opdracht worden. Aston Villa De laatste wedstrijd van 2023 was op het veld van Aston Villa. Tot in het slot van de partij leek het erop dat de troepen van Kompany het jaar konden afsluiten met een punt. Het venijn zat echter in de staart van de wedstrijd. Ramsey maakte een ongelukkige strafschopfout in de 89ste minuut. De bal ging op de stip en Douglas Luiz zette deze prima om. Zo won Aston Villa in het slot nog met 3-2.