Club Brugge neemt het tijdens winterstage op tegen Duitse club

Club Brugge reist deze winter af naar Marbella voor hun winterstage. Daar zal de club het opnemen tegen 1.FC Nürnberg.

Net als Standard zal Club Brugge in januari naar Marbella afreizen voor zijn winterstage. Het winterprogramma van Club Brugge krijgt ook vorm.

1.FC Nürnberg, momenteel in de 2.Bundesliga maar vroeger vaak in de Bundesliga en zelfs meerdere malen kampioen van Duitsland, heeft aangekondigd dat het een vriendschappelijke wedstrijd zal houden tegen Club Brugge.

De wedstrijd vindt plaats op 10 januari om 14.00 uur, aldus de officiële website van Nürnberg. Dit is de eerste bevestigde wedstrijd van Club tijdens de winterstage. Het is nog niet bekend of Brugse fans aanwezig zullen mogen zijn.