Mark Van Bommel gelukkig bij Antwerp en bedankt één persoon in het bijzonder: "Zonder hem was ik hier nooit trainer geworden"

Mark Van Bommel bezorgde Antwerp een geweldig 2023. Hij hielp de club met het winnen van de titel en de beker.

Zo kon hij de Antwerp voor een eerste keer ooit naar de Champions League sturen. Dit verliep niet geweldig goed, al was er wel de stunt tegen FC Barcelona. Hij liet zich tijdens een interview met Voetbal International uit over hoe hij bij de club past.

"Ik heb na mijn vertrek bij Wolfsburg lang gewacht op iets dat ik bij me vond passen", begint Van Bommel bij VI. "Deze club past qua karakter bij mij, een beetje rauw. Hier had ik ook als voetballer kunnen spelen. Dat opgeteld dus bij een technisch directeur van wie je weet dat hij pal voor je staat als dat nodig is, maakt dat Antwerp en ik bij elkaar passen."

Zo bedankt hij Marc Overmars nogmaals voor zijn diensten. "Zonder Marc was ik nooit trainer geworden van Antwerp FC. Hij heeft zelf gevoetbald en als technisch directeur lang bij Ajax gewerkt. Marc weet wat nodig is om een elftal op te bouwen. Hij wéét dat het tijd kost en ik wist dat ik op hem kon bouwen. Voor een trainer is zulke steun onontbeerlijk, heb ik eerder gemerkt bij PSV en VfL Wolfsburg."