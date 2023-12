Trainerskerkhof in Jupiler Pro League doet ook in 2023 zijn naam alle eer aan

Standard heeft besloten dat het 2024 zal inzetten zonder Carl Hoefkens. Op die manier is het trainerskerkhof in de Jupiler Pro League opnieuw wat groter geworden. Het wordt stilaan een jaarlijkse gewoonte.

Carl Hoefkens en Standard gaan niet langer met elkaar door. Dat nieuws werd zondagochtend wereldkundig gemaakt door de Luikenaars. En daarmee zitten we in de eerste helft van het seizoen 2023-2024 toch alweer aan zes trainersontslagen.

Het begin bij KV Kortrijk, waar Edward Still al na acht speeldagen de laan werd uitgestuurd. Later zou ook Glen De Boeck er worden ontslagen, waardoor De Kerels 2024 intrekken met hun derde coach van het seizoen.

Zesde traintersontslag in de Jupiler Pro League

Ook Steven Defour bij KV Mechelen, Marc Brys bij OH Leuven en Jonas De Roeck bij KVC Westerlo kregen dit seizoen al hun C4. Carl Hoefkens is dus nummer zes, en ook Florian Kohfeldt van KAS Eupen lijkt nog steeds enorm te moeten oppassen.

Amper zes trainers zijn al langer aan de slag bij hun club in de Jupiler Pro League dan de start van dit seizoen. Of hoe he trainerskerkhof van de Jupiler Pro League jaar in, jaar uit zijn naam jammer genoeg waarmaakt.