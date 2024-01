Hoe zit het met nieuw contract en wat met interesse uit Saoedi-Arabië? 'Dit biedt Manchester City Kevin De Bruyne aan om te verlengen'

Kevin De Bruyne is helemaal klaar om Manchester City in 2024 naar prijzen te leiden. Tussendoor moet er nog onderhandeld worden over een nieuw contract. De details lekken stilaan uit.

De huidige overeenkomst van Kevin De Bruyne loopt medio 2025 af. Manchester City maakt zich dan wel geen zorgen over de Saoedische aanbiedingen, maar het spreekt voor zich dat alle partijen voor het einde van dit voetbalseizoen duidelijkheid willen. Het Laatste Nieuws weet dat De Bruyne niet moet hopen op een verlenging van de huidige voorwaarden. In 2025 zal de Rode Duivels immers 34 lentes op de teller hebben staan. Met andere woorden: het wordt een volledig nieuw contract. Nieuw contract én loonsverlaging The Citizens willen hem een nieuw contract voor twee seizoenen voorschotelen, inclusief loonsverlaging. Dat verlies kan De Bruyne echter goedmaken door zijn prestaties op het veld. Die tussenstop in pakweg Saoedi-Arabië of in de Verenigde Staten is voor achteraf.