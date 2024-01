'Mbappé heeft nog twaalf dagen om te beslissen... en net nu twijfelt Fransman over aanbiedingen van Real Madrid en andere Europese grootmacht'

Real Madrid heeft Kylian Mbappé een héél duidelijk ultimatum gesteld. Voor vijftien januari wil de Spaanse grootmacht een antwoord op de vraag of de Fransman volgend seizoen in het Estadio Santiago Bernabeu komt voetballen. Al is er nog enige twijfel...

En die twijfel is er bij Kylian Mbappé zelf. Het leek een uitgemaakte zaak dat hij voor Real Madrid gaat voetballen, maar niets is minder waar. Ook Liverpool FC kwam namelijk met een leuke aanbieding op de proppen. De kans is héél groot dat Mo Salah deze zomer vertrekt bij The Reds. De aanvaller gaf zelf al aan dat hij openstaat voor een transfer naar Saoedi-Arabië, maar dan moet ook Liverpool akkoord gaan. En wie moet de Egyptenaar opvolgen? Inderdaad, Mbappé. Opnieuw voor aap? Real Madrid staat erbij en kijkt ernaar. Florentino Perez eist voor vijftien januari een antwoord (en een handtekening) van Mbappé. De voorzitter van De Koninklijke heeft immers geen zin om net als twee jaar geleden met lege handen achter te blijven.