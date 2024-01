'Vaste waarde van Antwerp kan nu al transfer regelen voor deze zomer'

Antwerp zou deze winter niet graag spelers laten vertrekken. Er zit er nu wel al eentje bij die in de zomer weg kan.

Zo zou Torino graag Owen Wijndal overnemen. Dat meldt Tuttosport. De Italiaanse club zou de verdediger deze winter al graag willen contracteren, maar dat mag niet volgens de FIFA-regels. Wijndal speelde dit seizoen al voor Ajax en Antwerp, een derde club is te veel.

In de zomer zou deze transfer wel kunnen doorgaan. Bij Ajax past hij niet meer in de plannen en hij wordt nog tot aan het einde van dit seizoen verhuurd aan Antwerp. Nadien kan hij naar Torino.

Wijndal stond dit seizoen al acht keer in de basis bij de Great Old. Hij viel voor de rest ook nog twee keer in. De wedstrijden tegen KRC Genk en KVC Westerlo bleef hij geblesseerd aan de kant.