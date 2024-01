"Alderweireld niet meepakken, anders kom je nog bij Fellaini uit": Wat zou u doen met de 'oudjes'?

Bij Royal Antwerp FC speelt ene Toby Alderweireld de pannen van het dak, bij RSC Anderlecht is Jan Vertonghen dé primus inter pares bij verschillende wedstrijden. En dus is de vraag stilaan: wat richting het EK 2024 in Duitsland?

Domenico Tedesco pakte in 2023 uit met een flinke verjongingskuur bij de Rode Duivels. Eden Hazard en Toby Alderweireld waren bij de afzwaaiers, ondertussen kwamen er met Doku, Vermeeren, Bakayoko, Onana, ... heel wat nieuwe mensen bij. Toby Alderweireld is een van de spelers die de deur voorlopig op een kier heeft gelaten. Hij wil de plaats niet afpakken van een andere, al dan niet jongere speler in de kern. Maar velen zijn ervan overtuigd dat Mega Toby zeker nog van belang kan zijn voor de Rode Duivels. © photonews Frank Raes was in de nieuwsjaarsanalyse bij Het Nieuwsblad dan weer duidelijk in zijn bewoordingen: “Vertonghen en Lukaku zijn aan boord gebleven, maar ik vind niet dat je Witsel of Alderweireld nog moet oproepen, zoals je hier en daar leest. Anders kom je op den duur nog bij Fellaini uit." Rest de vraag: stel dat Marouane Fellaini bijvoorbeeld naar Club Brugge komt en de komende zes maanden de pannen van het dak speelt, is hij dan wél opnieuw een optie ook voor de nationale ploeg? En wat met de andere sterkhouders? Veel kanshebbers voor een selectie op het EK 2024 in Duitsland Witsel speelt nog steeds zijn wedstrijden op clubniveau en kan zowel centraal achterin als op het middenveld worden uitgespeeld. Toby Alderweireld van zijn kant pakt meer dan waarschijnlijk deze maand de Gouden Schoen als kampioenenmaker van Antwerp. En wat met bijvoorbeeld Thorgan Hazard? Als hij de komende maanden bij Anderlecht opnieuw zijn absolute topvorm weet te vinden, komt hij dan in aanmerking? We vragen het ook graag aan jullie: welke ervaren rotten maken voor u nog kans op het EK 2024 om er samen met Lukaku en Vertonghen bij te zijn? Uw mening telt!

