'Antwerp praat met Leicester over transfer van Praet, maar dit zijn (momenteel) de twee obstakels'

Dennis Praet mag vertrekken bij Leicester City. Antwerp FC is alvast concreet voor de middenvelder. Al staan er nog twee obstakels in de weg.

We schreven eerder al dat Marc Overmars het dossier van Dennis Praet van dichtbij opvolgt. Ondertussen heeft Antwerp FC zich ook effectief gemeld bij Leicester City om te polsen naar de voorwaarden van Dennis Praet.

Sacha Tavolieri weet dat een transfer echter nog niet voor vandaag of morgen is. Praet heeft dan wel geen toekomst meer - én hij beschikt over een aflopend contract - bij The Foxes, maar een transfer is pas eind januari een optie. Leicester wil geen risico's nemen en rekent op de vijftienvoudig Rode Duivel tijdens de Afrika Cup.

Italiaanse concurrentie

Bovendien is The Great Old niet de enige gegadigde. Ook Torino FC is concreet om het jeugdproduct van RSC Anderlecht terug naar Italië te halen. Ook die optie is Praet genegen. De middenvelder voetbalde tijdens seizoen 2021-2022 op huurbasis in Turijn.