'Belgisch toptalent trekt naar Spanje'

Hij stond al op de radar van Anderlecht en KAA Gent, maar zal toch nu al naar een grotere club trekken. De jeugdspeler van Ajax heeft grote ambities.

Zo zal hij de overstap maken naar Sevilla in Spanje. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano op X (Twitter). Volgens hem komt er een overeenkomst voor een definitieve transfer.

Het blijft nog even wachten op enkele details. Nadien zal de 18-jarige Stanis Idumbo naar Spanje reizen om te tekenen.

