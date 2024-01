Eerste dag winterstage voor Anderlecht: Trainen en het duo Schmeichel-Dupé in beeld

Op het officiële streamingkanaal van RSC Anderlecht, Mauve TV, heeft de Brusselse club een video van ongveer 15 minuten geplaatst over de eerste trainingsdag in Tabarka, Tunesië. Paars-wit arriveerde deze vrijdag in Hôtel Spa La Cigale.

In deze video zie je een lachende Anderlecht-selectie, inclusief enkele spelers zoals Justin Lonwijk en Alexis Flips, die aan de kant stonden. Theo Leoni en Jan Vertonghen, twee van de leiders in de kleedkamer, zijn ook te zien terwijl ze hun kapsels bespreken.

Het grootste deel van de video toont de spelers die trainen onder een minder heldere hemel dan verwacht. Anderlecht hoopte op zo'n 20 graden, maar vrijdag was het slechts 13 graden.. "Jullie lachten me uit met mijn ondershirt, maar ik ben echt blij dat ik het heb aangetrokken", zei Amando Lapage tegen een teamgenoot.

De camera besteedt enkele minuten aan het filmen van de keepers, met de focus op Maxime Dupé en Kasper Schmeichel. De twee keepers zijn lachend te zien en er lijkt geen spanning tussen hen te zijn.

First day recap. 🎥 15’ behind the scenes of our training camp, now on https://t.co/1C2SSRri4Z. #Tunisia2024 🇹🇳 pic.twitter.com/fDKWbP4TdB