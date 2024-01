Riemer hoopt dat hij na stage jongeling definitief naar A-kern kan overzetten om lacune op te vangen

De stage van Anderlecht is niet enkel om de spelers helemaal klaar te krijgen voor de terugronde. Brian Riemer wil ook een paar jongens zich laten bewijzen, want hij heeft één bepaald profiel nodig.

Tristan Degreef staat al kort bij de A-kern en die zal waarschijnlijk dit seizoen nog zijn debuut maken in de competitie. In de beker mocht hij al spelen. Maar Riemer is vooral op zoek naar een speler die Francis Amuzu kan vervangen.

Die zijn seizoen zit er zo goed als op omdat hij aan de lies moest geopereerd worden. Maar Riemer heeft zo geen pure snelheid meer in zijn kern. Daarom hoopt hij dat Nilson Angulo zich op stage opwerpt als potentiële vervanger.

Angulo heeft ook de snelheid en bewegingen van Amuzu en toont zich bij de Futures dit seizoen productief. De 20-jarige Ecuadoraan heeft eindelijk ook de beginselen van het Engels onder de knie en mag in de tweede seizoenshelft hopen op een definitieve verhuis naar de A-kern.