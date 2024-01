'Timo Werner keert terug naar Premier League: Dit keer andere Londense club dan Chelsea'

Zo lijkt het erop dat Timo Werner een speler van Tottenham wordt. De spits van RB Leipzig zou zaterdag naar London reizen om te tekenen en om zijn medische testen af te leggen.

Beide clubs zouden een overeenkomst hebben over de transfer. De speler zelf drong aan op een transfer omdat hij graag terug naar de Premier League wou. Hij wordt verhuurd met een optie tot koop.

Bij RB Leizpig krijgt hij maar weinig speeltijd. Yousef Poulsen en Loïs Openda krijgen meestal de voorkeur vooraan.

