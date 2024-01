Vincent Kompany en Hannes Delcroix blijven met serieuze kater achter na bezoek aan Spurs, Castagne triomfeert wél

Opnieuw een stevige kater waar Vincent Kompany mee achterblijft. En dit na een bezoek aan de Spurs. Niet omdat zijn ploeg kansloos was. Wél omdat die lang weerstand bood, maar uiteindelijk toch het hoofd moest buigen.

Het voetbal in Engeland staat deze week in het teken van de FA Cup. Voor Burnley betekende dat een uitwedstrijd bij Tottenham: een mooie maar erg moeilijke affiche. Kompany had nog eens een basisplek in zijn team voor Hannes Delcroix (ex-Anderlecht). Die moest dus mee het schip overeind houden.

Het verwachte spelbeeld kwam er desalniettemin, met Tottenham dat de wet van de sterkste dicteerde. Na de pauze ging dat wel gepaard met minder doelgevaar en ondertussen hield Burnley nog altijd stand. Tot Pedro Porro twaalf minuten voor affluiten dan toch uitpakte met een heerlijke knal in de linkerbovenhoek: 1-0.

© photonews

Een koude douche voor Kompany, die ook nog andere bekenden als Vitinho, Cullen, Zaroury, Foster, Al-Dakhil, Trésor en Bruun Larsen tussen de lijnen bracht. Succes was er in de FA Cup wél voor een andere Belg: Timothy Castagne speelde 82 minuten mee bij Fulham, dat ook al met 1-0 afrekende met Rotherham.