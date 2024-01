Alderweireld lost details over zijn toekomst bij, maar ook na Royal Antwerp FC

Toby Alderweireld heeft zijn transfer naar Royal Antwerp FC niet beklaagd. Al kijkt hij ook hard uit naar zijn toekomst.

Een beker en een landstitel met een magisch doelpunt van Toby Alderweireld. Het jaar 2023 is er eentje om in te kaderen geweest, zeker voor Alderweireld zelf die nu ook nog eens uitgeroepen werd tot Antwerpenaar van het Jaar.

In 2024 liggen de verwachtingen dan ook hoog. “Proberen nog beter te doen, hè. Ik wil alles eruit halen wat erin zit, zowel persoonlijk als voor de club. In principe is 2024-'25 mijn laatste seizoen, dus ik wil nog één keer alles geven”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Alderweireld lost ook enkele details over zijn contract. “Ik kan bijtekenen als ik dat wil en als de club dat wil. Maar dat zou ik alleen doen als ik fysiek en mentaal op hetzelfde niveau kan blijven. Dus dat zullen we dan nog wel bekijken.”

Al staat hij op zijn 34ste ook al stil bij het leven na zijn profcarrière. “Ik ga het voetballen echt missen, maar ik kijk er ook al naar uit: die twee gevoelens gaan met elkaar in de clinch. Op dit tempo nog dertig jaar door blijven gaan, dat houd je niet vol.”

Een periode om eindelijk ook meer tijd te hebben voor zijn gezin, familie en vrienden. “Vanaf mijn 15de is mijn hele leven gepland. Daarom plan ik nu nog niets voor erna. Ik zal wel merken wat ik graag wil doen. Ik wil wat meer openheid en spontaniteit in mijn leven, om zelf te kunnen bepalen waar ik zin in heb.”