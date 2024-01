Voormalig topschutter mist penalty en... "Mijn familie krijgt doodsbedreigingen"

Thomas Henry heeft een rollercoasteravond beleefd die uiteindelijk zeer slecht is geëindigd. De Franse aanvaller scoorde een doelpunt, maar miste de beslissende strafschop aan het einde van de wedstrijd en is nu het doelwit van beledigingen door supporters.

Thomas Henry (29 jaar) moest een groot deel van 2023 toekijken door een blessure, maar staat nu terug op het veld. Sinds hij opnieuw speelt voor Hellas Verona, hervat de voormalige doelpuntenmaker van OHL zijn goede vorm, met twee doelpunten in december en nu een doelpunt tegen Inter Milan op zaterdag.

Hij stond nauwelijks op het veld of hij maakte gelijk tegen de Nerazzurri. Helaas werd het vervolg minder rooskleurig: terwijl Inter de leiding had, kreeg Hellas in de laatste momenten van de wedstrijd een strafschop... en Thomas Henry miste zijn inzet, die op de paal belandde.

Na de wedstrijd sprak de Franse aanvaller zich uit op sociale media en onthulde dat zijn familie doodsbedreigingen en beledigingen te verduren kreeg. "Aan iedereen die denkt het voetbal beter te kennen dan wie dan ook en die mijn familie uitscheldt en de dood toewenst, hoop ik dat je op een dag vrede zult vinden in je kleine leven", schreef Henry.

"De ene dag win je, de andere dag verlies je, een dag scoor je, een dag faal je. Ik ben er trots op dat ik mijn tweede doelpunt in dit stadion heb kunnen maken na een blessure aan de ligamenten", benadrukt Thomas Henry vervolgens.