STVV heeft goud in handen: "Ooit de nummer één van zijn land en furore maken in de Premier League"

Daniel Schmidt trok deze winter naar KAA Gent. Hij verliet STVV na een periode van meer dan vier jaar.

Normaal gezien moest Schmidt deze zomer naar Metz vertrekken. Volgens de Franse club slaagde de Jappaner echter niet voor de medische tests. Zijn transfer viel in het water en in doel verscheen plots het jong talent Zion Suzuki.

Ook na zijn vertrek bij STVV blijft Schmidt positief over zijn ex-club. "Ik heb ondanks die transferheisa in de zomer veel positiefs te onthouden. Ik hoop echt dat STVV veel kan bereiken in de toekomst", vertelde hij tegenover Het Belang van Limburg.

Over de nieuwe nummer één van de Truienaars heeft hij ook nog wat mooie woorden. "Met Zion Suzuki hebben ze een doelman met immens veel potentieel. Hij is nog heel jong, maar is nu al heel goed. Ooit zal hij zeker de nummer één worden voor Japan en furore maken in de Premier League."