Topclub heeft Belgisch jeugdinternational op het oog, maar zal daar diep voor in de buidel moeten tasten

Club Brugge waagde al eens een poging, maar kwam van een kale reis terug. In Italië wordt Koni De Winter echter ook als een toptalent gezien en dat bewijst hij dezer dagen elke week bij Genoa. Dat is blijkbaar AC Milan niet ontgaan.

AC Milan zit met serieuze defensieve problemen. De voorbije maanden zagen ze Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Marco Pellegrino, Pierre Kalulu en Mattia Caldara uitvallen. De Milanezen riepen zelfs al de uitgeleende Matteo Gabia terug uit Spanje, waar hij voor Villarreal speelde.

Maar daarmee is het nog niet opgelost en ze hebben een langetermijnsoplossing nodig. Daarbij is hun oog gevallen op Koni De Winter, de Belgische verdediger die door Juventus aan Genoa wordt uitgeleend met verplichte aankoopoptie. Die bedraagt 10 miljoen euro.

Hoge aankoopoptie, dure vogel

Als ze De Winter willen losweken bij Genoa gaan ze dus een heel stuk meer moeten betalen, want Juventus bedong ook een doorverkooppercentage. Een heel ingewikkelde constructie en niet meteen pasklaar, want de aankoopoptie moest pas komende zomer betaald worden.

Genoa wil 25 miljoen euro voor de verdediger, want ze moeten ook nog een vervanger halen. Een transfer die nog niet meteen rond is dus. Want er is ook nog de gevoelige overgang van de Oude Dame naar aartsrivaal Milan. Er zijn veel partijen mee gemoeid en dat maakt het allemaal niet makkelijker.