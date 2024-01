Geen kans op vertrek ondanks héél veel interesse: Union mag op beide oren slapen

De ster van Mohamed Amoura is als een raket naar de hemel geschoten. De Algerijnse spits van Union SG heeft met 13 goals in 15 matchen ook al heel wat buitenlandse interesse opgewekt. Maar bij Union maken ze zich absoluut geen zorgen dat hij in de wintermercato gaat vertrekken.

Daar zijn heel wat redenen voor - niet in het minst omdat hij zich goed voelt en kampioen kan spelen - maar de belangrijkste is toch dat een team dat hem nu koopt, hem niet meer kan opstellen tot komend seizoen. De regels van de FIFA stipuleren immers dat een speler in één seizoen bij drie verschillende clubs mag aangesloten zijn, maar slechts voor twee mag spelen. Aangezien hij begin dit seizoen al drie matchen voor Lugano speelde, kan hij niet meer voor een derde club uitkomen. Het zou dus nu al te gek zijn dat een club het risico neemt om hem te kopen en meteen weer uit te lenen, met de kans dat hij zich nog blesseert. Of hem zes maanden niet laat spelen... Natuurlijk kan zijn transferwaarde intussen wel nog de lucht inschieten. Maar Union is ook niet van plan om hem deze winter te laten vertrekken, weet Het Nieuwsblad.