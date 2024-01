'Niet één, maar twéé Belgen op weg naar de uitgang bij PSV Eindhoven'

PSV Eindhoven staat met 48 op 48(!) bijzonder fier aan de leiding in de Eredivisie. Toch is er ook de nodige onrust in de tent bij de Lampenclub. En daar zorgt een Belg voor, terwijl een andere Belg nu ook voor een nieuwe uitdaging staat.

Trainer Peter Bosz van PSV Eindhoven gaf al aan dat hij ook in 2024 verder wil met de hele A-kern, maar Yorbe Vertessen heeft al aangegeven dat hij op zich openstaat voor een transfer naar een andere ploeg. Hij wil namelijk meer speelminuten genereren. Er is interesse van Union Berlin, Valencia en Toulouse en zelfs een wintertransfer wordt dus niet uitgesloten. Ondertussen zijn ze bij PSV Eindhoven ook bezig een aantal overbodige spelers aan meer speelminuten te helpen. Ook Peersman naar andere oorden bij PSV? Daarbij ook Kjell Peersman. Volgens het Eindhovens Dagblad zou die naar de Keukenkampioen Divisie kunnen, waar hij zou kunnen uitkomen bij Roda JC. De club uit Kerkrade wil een huurdeal op poten zetten met de Lampenclub. PSV Eindhoven weet nog niet zeker of het Peersman wel kan laten gaan, maar de gesprekken zouden volop gaande zijn om tot een akkoord te komen.





