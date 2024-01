Transfervrij? Dit is het bedrag dat Mbappé moet kosten... zonder één minuut te voetballen

De transfersoap rond Kylian Mbappé is één van de hits in de voetbalwereld. PSG, Real Madrid en Liverpool FC vechten om de transfervrije speler. Al is hij allesbehalve gratis op te pikken.

Om de context nog even te schetsen: het contract van Kylian Mbappé loopt aan het einde van het seizoen af. De Fransman is dus vrij om eender waar zijn krabbel te zetten. Een deal met Real Madrid lijkt in de maak, maar ook Liverpool FC is niet kansloos om de transfervrije speler op te pikken. Zelfs PSG hoopt nog steeds op dé climax en acht zich niet kansloos om Mbappé opnieuw te overtuigen.

Het is logisch dat topclubs vechten om een transfervrije speler. Al is dat in deze zin een lastige benaming. Het is namelijk geen geheim dat niet alleen het sportieve aspect, maar ook de centen een héél belangrijke rol spelen. Met andere woorden: welke club wil een lucratief loon én een torenhoge tekenpremie betalen aan Mbappé? Ook een zaakwaarnemer passeert in zo'n geval langs de kassa. In dit geval is dat... de mama van Kylian.

Tweehonderd miljoen euro... en nog geen minuut gespeeld

Om er een cijfer op te plakken: Real Madrid, Liverpool of PSG betalen dan wel geen transfersom, maar bovengenoemde tekenpremies zullen al gauw rond tweehonderd miljoen euro schommelen. Het is meteen ook de reden waarom Mbappé blijft volhouden dat zijn keuze nog niet gemaakt is. En wellicht zal hij die keuze ook voor vijftien januari - die deadline werd hem door De Koninklijke gesteld - niet gemaakt hebben.