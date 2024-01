Verrassing van formaat en helemaal officieel: hekkensluiter KV Kortrijk kaapt Anderlecht-transfer

KV Kortrijk heeft een geweldig zware taak de komende zestien wedstrijden. Het moet ofwel play-off 3 zien te ontlopen, ofwel in die play-off 3 de degradatie proberen af te wenden. Ze hebben nu wel een propere transferdeal weten te sluiten.

KV Kortrijk heeft de komst van Haruya Fujii wereldkundig gemaakt. De 23-jarige Japanse verdediger komt op huurbasis over van het Japanse Nagoya Grampus. Hij is zo meteen al de tweede winteraanwinst van de nieuwe IJslandse coach Alexandersson.

"Haruya Fujii komt op huurbasis over van Nagoya tot het einde van het seizoen met aankoopoptie. Hij zal het rugnummer 24 dragen. We wensen Haruya dan ook van harte welkom bij KVK", aldus De Kerels op de webstek van Kortrijk.

Het is opvallend dat het uiteindelijk Kortrijk is dat hem weet binnen te lepelen, want het was RSC Anderlecht dat de voorbije weken de absolute forcing voerde voor de verdediger. Zij wilden hem in eerste instantie laten rijpen bij de B-ploeg en dan als vervanger van Debast en/of Vertonghen gebruiken volgend seizoen.