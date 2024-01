Gilles De Bilde doodeerlijk over Toby Alderweireld: "Het stelde echt niet veel voor"

Toby Alderweireld is de kandidaat bij uitstek om de Gouden Schoen te winnen. Ook Gilles De Bilde is ervan overtuigd dat hij zal winnen.

Gilles De Bilde gunt Toby Alderweireld de Gouden Schoen. “Hij verdient het”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws. Hij ziet in de verdediger van landskampioen Antwerp een speler met een ongelofelijke mentaliteit.

“Ik ben hem destijds in Qatar gaan bezoeken. Ze trainden daar maar één keer per dag. En het niveau stelde echt niet veel voor. Maar hij had de discipline om individueel bij te trainen en zijn lichaam te onderhouden. Maanden voor zijn transfer al zette hij alles op alles om naar Antwerp te komen.”

De Bilde wist dat dit de nodige druk ging opleveren voor Alderweireld. “Ik weet nog dat ik hem waarschuwde. 'Wat doe je jezelf aan? De mensen gaan zo veel van jou verwachten als verdediger, je kan je absoluut geen foutje veroorloven.' Maar hij heeft het met glans doorstaan.”

En Alderweireld is ongelofelijk bezig met die Gouden Schoen. “Laatst kreeg ik een sms'je van hem. 'Wat denk je? Ga ik wel winnen? Onze tweede ronde was wat minder, van mezelf misschien ook...', zei hij. Dat iemand met zijn palmares kriebels heeft om 'm te winnen. Maak je toch geen zorgen, Toby!”