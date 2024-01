Goed, maar ook weer slecht nieuws voor KV Oostende

KV Oostende kan zondag spelen tegen Zulte Waregem. En er kunnen ook toeschouwers van de partij zijn, maar daar eindigt ook het goede nieuws alweer.

Deze week deed het gerucht de ronde dat de match tussen KV Oostende en Zulte Waregem niet, of minstens zonder publiek zou moeten doorgaan, omdat de stewards niet betaald zijn. Ondertussen is dat wel gebeurd.

“Eerst en vooral betreuren wij dat interne keuken naar buiten wordt gebracht. Niemand heeft daar baat bij”, zegt de interim-CEO Benjamin Ehresmann op de website van de club. “Daar staat tegenover dat het geen geheim is dat we op dit moment in overlevingsmodus zitten.”

Hij bevestigt dat de wedstrijd zondag wel degelijk kan doorgaan. “Dat wil zeggen met stewards, met horeca, met alles. Betekent dit dat onze langetermijnproblemen zijn opgelost? Zeker niet maar mocht ik er niet meer in geloven, zou ik hier ook niet meer zijn, geloof me.”

Toch blijven er telkens maar nieuwe, slechte signalen op de club afkomen. Zo bericht Het Belang van Limburg dat de spelers hun salaris nog niet kregen en dat de firma die materiaal levert om de oefenterreinen te onderhouden alles toestellen weggenomen heeft.

Ook qua medische begeleiding draait alles op een laag pitje. De kinesisten die op freelancebasis voor de club werkten zijn gestopt en clubarts Bastiaan Verstraete moet veel minder vaak langskomen dan vroeger.