📷 'KRC Genk lijkt helemaal rond te zijn in deal met nieuwe spits'

De voorbije dagen vielen enkele namen van aanvallers waar KRC Genk interesse in heeft. De club wil extra bloed voorin, ook al liggen Arokodare en Zeqiri nog onder contract.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri komt er schot in de zaak. Hij laat op zijn sociale media weten dat er een deal zou zijn met Hyeon-gyu Oh.

Dat is een Zuid-Koreaanse spits die op dit moment voor Celtic in Schotland speelt. Genk en de speler zouden een persoonlijke overeenkomst voor een deal op lange termijn hebben.

Beide clubs zijn nog aan het onderhandelen over de transfersom. Volgens Tavolieri zijn de Limburgers bereid vijf miljoen euro te betalen, exclusief mogelijk bonussen.

Dat is een stevig bedrag, want volgens Transfermarkt is de speler op dit moment 1,8 miljoen euro waard. De speler is zelf helemaal te vinden om in de Jupiler Pro League zijn carrière een nieuwe start te geven.

Volgens Tavolieri haalt Genk de Zuid-Koreaan binnen, omdat Andi Zeqiri de ploeg mogelijk zal verlaten. Er zou vooral Spaanse interesse zijn.

