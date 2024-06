Cercle-coach Miron Muslic met boodschap aan transfergoeroe: "Hier kom ik wonen en werken"

Muslic heeft Cercle naar een vierde plaats en Europees voetbal geleid. Dat is een prestatie om 'u' tegen te zeggen en onvermijdelijk kwam hij dan ook in beeld bij buitenlandse ploegen.

Maar aan Fabrizio Romano liet hij weten dat hij zeker terugkeert naar de Vereniging. Unfinished business, weet u wel. Hij verblijft momenteel in Istanbul en dat wordt ooit een bestemming, verzekert hij.

"Op een dag zal ik hier terugkomen om te wonen en te werken", liet Muslic weten. "Ik was diep onder de indruk. Nu keer ik terug naar huis en mijn thuis is Cercle Brugge."

Wellicht een opluchting voor vele Cercle-fans. Er waren immers twijfels of hij niet zou weerstaan aan de lokroep van buitenlandse of binnenlandse clubs. Maar het project bij Cercle is minstens interessant te noemen.

