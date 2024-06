Vandaag valt de beslissing, maar Anderlecht lijkt achter het net te gaan vissen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vandaag hakt Matte Smets de knoop door. Wordt het Genk of toch Anderlecht? De verdediger van STVV is heel gegeerd, ook in het buitenland, maar verkiest om voorlopig nog in België te blijven.

Smets heeft in België de keuze tussen twee topploegen: Genk en Anderlecht. Beide clubs weten hoeveel ze voor hem moeten betalen: 2,25 miljoen euro, de afkoopclausule die in zijn huidig contract op Stayen staat. Anderlecht heeft het voordeel dat het Europees voetbal speelt, maar dat lijkt niet de doorslag te zullen geven. Smets zou neigen naar Genk omdat hij op Limburgse bodem wil blijven. Bij Anderlecht zagen ze in hem de vervanger van Zeno Debast. Bij Genk loopt dan weer Thorsten Fink rond, de coach die hem heel goed kent. En ook maatje Jarne Steuckers maakte al de overstap naar de Cegeka Arena. We schreven eerder ook al dat Stade Reims en Watford FC geïnformeerd hebben naar de voorwaarden voor Smets, maar een buitenlandse piste is momenteel niet de prioriteit. Bij Anderlecht hebben ze nog andere ijzers in het vuur liggen, want ze voelen de bui al een tijdje hangen. Vandaag komt er dan ook een einde aan alle speculaties.