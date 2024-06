📷 Kogel door de kerk: 'Matte Smets heeft beslist waar hij volgend seizoen speelt'

Matte Smets werd de voorbije dagen aan KRC Genk en RSC Anderlecht gelinkt. De kogel zou ondertussen door de kerk zijn: het wordt Limburg.

Het was al eventjes duidelijk dat Matte Smets klaar was voor een nieuwe stap in zijn carrière. De verdediger van STVV genoot buitenlandse interesse, maar ook RSC Anderlecht en KRC Genk wilden hem graag binnenlijven.

Volgens Bob Faesen, clubwatcher bij Het Laatste Nieuws, is de kogel door de kerk en kiest Smets voor een nieuw avontuur bij KRC Genk.

De deal was heel erg duidelijk. Over een transfersom moest er niet gesproken worden. Smets had in zijn contract een afkoopclausule van 2,25 miljoen euro staan.

Dat RSC Anderlecht volgend seizoen Europees voetbal speelt was duidelijk niet genoeg om de speler van STVV te overtuigen. Wellicht heeft het feit dat Thorsten Fink ook de overstap maakt naar Genk meegespeeld in zijn beslissing.

Ook ploegmakker Jarne Steuckers maakte al de overstap naar die andere Limburgse ploeg. Voor STVV is het zo alweer een extra aderlating richting de aartsvijand in Limburg.

Vanuit het buitenland waren Stade Reims en Watford de namen die het meest genoemd werden, maar die piste laat Smets voorlopig aan zich voorbijgaan.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Smets wel nog geen persoonlijk akkoord met KRC Genk, maar dat zou binnen enkele dagen in orde moeten zijn. Het zou zelfs gaan om een contract van 5 jaar.