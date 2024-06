📷 'Enkel nog wachten op aankondiging? Antwerp troeft Anderlecht af in strijd voor jonge verdediger'

Enkele dagen geleden spraken we al van de interesse die RSC Anderlecht en Royal Antwerp FC hadden voor de jonge verdediger Rosen Bozhinov.

Hij liep ook in de kijker bij Porto en Benfica, Palermo en Manchester City, maar volgens Bulgaarse bronnen die rapporteren aan onder andere Sky Sports is de kogel door de kerk en trekt de 19-jarige verdediger volgend seizoen naar Royal Antwerp FC.

De deal zou volgens het medium zelfs helemaal rond zijn en heel binnenkort aangekondigd kunnen worden door The Great Old.

Royal Antwerp FC maakt er geen geheim van dat ze vanaf volgend seizoen veel meer de kaart willen trekken van jonge spelers, om zo ook financieel minder zwaar te moeten investeren in de aankoop van spelers.

Het spelerspotentieel van The Great Old zal deze zomer wellicht grondig dooreengeschud worden met een komen en gaan van heel xat namen.

Bozhinov speelt momenteel nog in eigen land voor CSKA 1948. Hij ligt bij zijn club nog onder contract tot midden 2026. Zijn marktwaarde wordt geschat op 200.000 euro.

