De zorgen zijn enkel groter geworden, behalve bij de Rode Duivels zelf: "Het maakt niet uit"

De kans is niet alleen groot, maar zelfs waarschijnlijk dat we maandag aan het EK starten met een achterlijn Castagne-Faes-Debast-De Cuyper. Drie dagen ver in de Duitse voorbereiding en ook Axel Witsel moet nog altijd individueel trainen.

De voorgenoemde achterlijn heeft gezamenlijk 68 caps achter zijn naam. Jan Vertonghen heeft er 154, Axel Witsel 132, Thomas Meunier 66. Om maar te zeggen dat we het tegen Slovakije mogelijk met een pak minder ervaring zullen moeten doen. Witsel zal deze week nog de groepstrainingen hervatten, maar men zal geen risico met hem nemen. Net als met Vertonghen en Theate. Zij worden nog belangrijk voor de rest van het EK. Dat maakt het qua automatismen ook niet makkelijker. Die vier hebben nog nooit samen op een veld gestaan voor een match. "In de oefenwedstrijden hebben we het ook al met verschillende personen moeten doen", haalde doelman Koen Casteels zijn schouders op. "In principe is dat geen probleem, want iedereen krijgt toch dezelfde taken. Voor mij als doelman maakt dat het ook makkelijk, want iedereen weet wat zijn taak is en die verschilt niet. Dan maakt het niet uit welke naam voor mij staat." Een mooie uitleg, maar toch zal de onervaren verdediging getest worden. En wie van de beide centrale verdedigers moet dan op links spelen? Want het zijn beiden rechtvoetigen. En ook nog: nu mag er echt wel niks meer gebeuren.