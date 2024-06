München in paniek: 100.000 Schotten hebben de stad droog gelegd, bier wordt in allerijl aangevoerd

Vandaag wordt de openingsmatch van het EK 2024 gespeeld tussen gastland Duitsland en Schotland. Voor de Schotten is het het eerste toernooi buiten Groot-Brittanië waar ze aan deelnemen sinds 1998. En dat zullen ze in München geweten hebben.

Door Manuel Gonzalez

Het was paniek in München gisteren. Verschillende pubs en restaurants zagen hun hele biervoorraad en stock aan sterke drank er in één dag doorvliegen. Dat is nogal wat voor een stad die met het Oktoberfest het grootste drinkgelag ter wereld organiseert.

De Schotten hebben dan ook officieel 10.000 tickets gekregen, maar er lopen er meer dan 100.000 rond in München. Elke rechtgeaarde Schot wil er bij zijn. Fan van Celtic of Rangers? Maakt niet uit. In eigen land kunnen ze elkaar niet rieken of zien, maar als het Tartan Army bij elkaar komt, zingen ze verenigd 'Flower of Scotland'.

De bierreserves zijn intussen uitgeput en er werd in alle haast nieuwe voorraad aangevoerd. Ook vandaag verwachten ze immers nog een drinkgelag dat zelfs ons Belgen verlegen zou maken.

Wie denkt nog een kaartje te willen bemachtigen, zal dat niet via de officiële weg kunnen doen. Op de zwarte markt gaan er al prijzen rond van 524 euro per stuk. Hun massale aanwezigheid in Duitsland voor het EK benadrukt de diepgewortelde vaderlandsliefde en hun vermogen om ondanks rivaliteiten samen te komen voor hun nationale team.