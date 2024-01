Anderlecht zit nog steeds met een zeer lastig probleem

Bij Anderlecht presteert de ploeg vrij goed. Maar het veld is verre van perfect voor het soort voetbal dat de club wil brengen.

Een winterstop wordt gebruikt om de batterijen van de ploeg op te laden, maar dat niet alleen. Naast het trainingskamp in Tunesië, rekende Anderlecht op deze rustperiode om zijn veld op te knappen.

In de zomer werd het veld in Lotto Park aangetast door een bacterie. De opeenvolgende wedstrijden beschadigden het veld nog meer.

De regen en temperaturen onder nul van de afgelopen dagen hebben verhinderd dat de operaties soepel konden verlopen. Hoewel het ondenkbaar is dat de club deze winter zal investeren in een nieuw veld, is er toch geld vrijgemaakt om extra verlichting en nieuwe dekzeilen aan te schaffen om het te beschermen. Er is ook zand gestrooid, maar er zal meer nodig zijn om het veld terug piekfijn in orde te krijgen.