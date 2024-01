Icoon van Club Brugge heeft een aparte mening over sterspeler: "Hij zou nooit voor Club mogen spelen!"

Paul Okon is een icoon van Club Brugge. De Australische verdediger won er in 1995 de Gouden Schoen. Een stylistische voetballer die vanuit de verdediging een hele ploeg kon sturen. Hij woont nu nog steeds in Brugge en volgt de Belgische competitie op de voet.

Hij heeft dan ook zijn mening over wie dit jaar de Gouden Schoen zou moeten winnen. "Toby Alderweireld zou een verdiende winnaar zijn van de Gouden Schoen", klinkt het in HLN. "Hét doelpunt, de dubbel titel en beker, zijn uitstraling, die carrière..." Andreas Skov Olsen zou eigenlijk altijd in het debat moeten zitten, maar de Deen heeft nog te veel ups en downs. "Andreas... Andreas zou nooit voor Club Brugge mogen spelen. En dat zeg ik niet uit een gebrek aan respect voor Club." "Skov Olsen is een voetballer voor de absolute top in Europa. Hij zou voor Tottenham moeten spelen, met hun Australische trainer Postecoglou — zó goed is Andreas. Je moet hém vragen waarom hij nog in België speelt..."