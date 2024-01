KAA Gent toonde verregaande interesse in... speler van Beerschot, die reageert nu

Beerschot speelt voor promotie naar 1A. De Mannekes krijgen dit weekend RSCA Futures over de vloer, de ex-ploeg van Simion Michez. De 21-jarige wingback doet het heel goed bij Beerschot.

Michez stapte vorige zomer over naar Beerschot en heeft er meteen zijn plaats gevonden. Hij deed het zelfs zo goed dat Gent grote interesse toonde. “Ik kan daar kort over zijn: mijn focus ligt volledig bij Beerschot", reageert hij daarop bij GvA.

Michez wil met Beerschot de promotie afdwingen en dit weekend moet hij daarvoor voorbij een erg gehavend RSCA Futures. Die zagen maar liefst acht van hun titularissen mee op stage vertrekken naar Tunesië. Maar Michez weet dat er nog talent zit in Neerpede.

“We willen meteen de toon zetten en de drie punten thuis houden. Maar mochten we toch verliezen, moeten we ook geen voorbarige conclusies trekken en alles in vraag stellen. Ik heb vertrouwen in deze groep én in onze nieuwe coach.”