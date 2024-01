Onwaarschijnlijke verhalen: "Het leger wilde me arresteren" en "Op drie kilometer van waar ik zat vermoordde IS 24 mensen"

Tom Saintfiet, bondscoach van Gambia, is voor de zoveelste keer aan de dood ontsnapt toen het vliegtuig waarop hij zat met zijn selectie koolmonoxide in de passagiersruimte begon te pompen. Het gebeurt te veel voor de coach die al jaren op het Afrikaanse continent aan de slag is.

Het vliegtuig keerde gelukkig na 9 minuten om, want iedereen aan boord begon het bewustzijn te verliezen. Toen ze weer wilden vertrekken zette de regering eenzelfde vliegtuig gereed. "Exact hetzelfde vliegtuig, een propeller van Bombardier. Zo goedkoop mogelijk, hè. En ondertussen wilden ze ons wijsmaken dat het een ander vliegtuig was. Ik zei: 'Als we weer dat vliegtuig nemen, dan mag je een andere trainer zoeken.'", doet hij zijn verhaal in GvA.

Intussen keek hij de dood wel al een paar keer in de ogen. “In Zimbabwe ben ik moeten gaan lopen omdat het leger me wilde arresteren. In Jemen werden de Nederlandse journaliste Judith Spiegel en haar man ontvoerd, een maand nadat ik bij hen thuis had gezeten."

Stoppen

"In Bangladesh vermoordde IS 24 mensen, op drie kilometer van waar ik was, amper twee dagen nadat ik daar had getekend. We speelden met Jemen in Libanon, zaten in de luchthaven, terwijl er in Beiroet een aanslag werd gepleegd waarbij acht mensen werden gedood.”

Het lijkt eindelijk genoeg geweest voor de 50-jarige trainer. “Het wordt simpelweg absurd hoe vaak dit al gebeurde. Ik sprak net nog met mijn pa, met mijn vrouw en het gevoel is echt: 'Laat me hiermee stoppen, dit is niet normaal meer.' Ik denk dat het tijd wordt dat ik hier vertrek. Nu onmiddellijk.”