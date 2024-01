Gheysens komt met geweldig nieuws voor Antwerp: "Ik heb gedaan wat moest"

Paul Gheysens is niet van plan om Antwerp in de steek te laten. Ondanks heel wat doemberichten is de ondernemer/voorzitter altijd kalm gebleven. Nu is de bevestiging gekomen dat hij de beloofde kapitaalsverhoging toch zal doorvoeren, al valt die lager uit.

Antwerp heeft cashflowproblemen. Eerst stond er in het jaarplan dat er een kapitaalsverhoging van 47,5 miljoen euro zou komen, maar die bleef maar uit. Dat geld was nodig om de verliezen op te vangen. Door de inkomsten uit de Champions League en de uitgaande transfers kon die wel nog lager uitvallen. Die kapitaalsverhoging komt er nu toch en is inderdaad een heel pak lager dan eerst verwacht, weet Het Nieuwsblad. Dat komt mede door de Financial Fair Play-beperkingen, waarvoor Antwerp eerder al eens op de vingers is getikt. Gheysens zal nu zo'n 10 miljoen euro in de club pompen waardoor werknemers en medewerkers gerustgesteld kunnen worden. Ook de supporters zullen het graag horen. “De mensen moeten zich geen zorgen maken over Antwerp”, zegt Gheysens aan de krant. “Ik heb gedaan wat moest om de licentie te halen.”