Aster Nzeyimana doet straffe bekentenissen over zijn overstap van VRT naar VTM

In mei vorig jaar raakte bekend dat Aster Nzeyimana de VRT zou verlaten. Hij ging aan de slag bij de commerciële omroep VTM.

Commentaar geven bij voetbalwedstrijden, maar ook grote televisieshows zoals The Voice doen. Dat is hetgeen Aster Nzeyimana graag wil doen en die kans krijgt hij volop bij VTM.

Extra Time presenteren als sportanker, dat hoefde voor hem niet, zo bekent hij in een interview met Het Nieuwsblad. “Nee, want ik geef eerlijk toe, dat was minder mijn ding. Ik vond dat niet zo leuk, maar het hoorde erbij”, klinkt het.

Een ander ding waar veel over gesproken wordt is dat Nzeyimana aardig meer zal verdienen bij VTM dan bij de openbare omroep. “Wat ik nu verdien bij VTM, is meer dan bij VRT. Ik heb er totaal geen probleem mee om dat te zeggen”, reageert hij meteen.

“De meeste mensen die van job veranderen, leveren niet in. Dat is inderdaad niet raar. Maar dat bedrag is niet buitensporig hoog. Het zou ook dom zijn om te beseffen dat je niet wil gaan, maar het toch doet voor dat geld.”

Want uiteindelijk zou hij dat ook gekregen hebben bij de VRT. “Terwijl ik op de VRT gewacht kon hebben, waar ik wellicht op termijn hetzelfde kan krijgen en er niets méér voor moest doen. Dus nee, dat heeft niet de doorslag gegeven. Ook al willen mensen dat graag geloven.”