Nike verslikt zich in de koffie: 'Barcelona dumpt Amerikaans sportmerk en kiest voor héél véél geld om over te stappen naar Duitse concurrent'

FC Barcelona lijkt na een jarenlange samenwerking te breken met Nike. De onderhandelingen met een ander sportmerk lijken in de laatste fase te zijn aanbeland. En het gaat over héél véél geld.

Nike is al sinds 1998 shirtsponsor van FC Barcelona. Het Amerikaanse sportmerk nam destijds de fakkel over van Kappa en wordt tegenwoordig in één adem genoemd met de Catalaanse grootmacht.

SPORT weet echter dat er een einde komt aan het huwelijk. Barça zit immers in de finale fase van de onderhandelingen met Puma. Het Duitse sportmerk heeft héél véél geld veil om de Catalaanse grootmacht binnen te halen.

Héél lucratieve deal



Puma wil maar liefst driehonderd miljoen euro per seizoen (!) op tafel gooien om Barcelona van shirts en andere kledij te voorzien. En daar zijn eventuele bonussen en premies nog niet eens meegerekend. Het gaat dus om een héél lucratieve deal.