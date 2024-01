Analist ziet het somber in voor KV Mechelen: "Zonder spelen ze de play-downs"

Er zijn nog maar tien speeldagen in de reguliere competitie en vooral onderin zal het bijzonder spannend worden. Er zijn immers drie potentiële dalers en daar komen nog heel wat ploegen voor in aanmerking. Onder andere ook KV Mechelen.

Analist Patrick Goots ziet het somber in voor Malinwa, dat zijn concurrenten zich zag versterken en zelf belangrijke spelers zag uitvallen. “Zonder offensieve versterking vrees ik dat KV Mechelen bij de laatste vier eindigt en dus play-downs speelt”, zegt Goots in GvA.

“Naast Bassette is ook Nikola Storm, die altijd voor dreiging zorgt, nog even out. En van Lion Lauberbach mogen we niet plots tien doelpunten verwachten.”

KV Mechelen moet investeren in nieuwe spits

“Mechelen, dat slechts één punt boven de playdowns staat, ontvangt nog RWDM, Kortrijk en Westerlo en moet nog naar Eupen en OH Leuven. Dat worden cruciale afspraken. Sprokkelt Mechelen in die vijf duels niet genoeg punten, dan blijft het tot het einde onderin bengelen.”

Voor Goots is er maar één oplossing. "Door zo weinig te scoren heeft Mechelen zichzelf in nesten gewerkt. Daarom moet het nu toch maar eens durven investeren in een spits die klaar is om de strijd aan te gaan.”