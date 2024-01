AS Roma handelt razendsnel: Dit is de nieuwe coach van Romelu Lukaku

José Mourinho is niet langer coach van AS Roma. De club treuzelt niet en lijkt zijn opvolger al beet te hebben. Eentje die de club héél goed kent.

Zo meldt transferexpert Fabrizio Romano dat Daniele De Rossi hoogstwaarschijnlijk de nieuwe coach wordt van Roma. Het zou enkel nog maar om details gaan nu.

Het is de bedoeling dat De Rossi een contract krijgt tot aan het einde van dit seizoen. Indien beide partijen verder willen werken met elkaar, zal er verlengd kunnen worden. Volgens de transferexpert wordt er nu al besproken wie De Rossi als staf wil.

De Italiaan speelde in zijn carrière 616 wedstrijden voor de Romeinse club. Hij was een defensieve middenvelder en scoorde 63 keer voor Roma. Als hoofdtrainer deed hij al ervaring op bij het Italiaanse SPAL.

