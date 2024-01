Deadline verstreken, maar Genk-sterkhouder kan alsnog vertrekken als achterpoortje gevonden wordt

Bij KRC Genk dachten ze dat de transfersoap rond Joseph Paintsil voorbij was. De deadline in zijn contract waardoor hij voor een beperkt bedrag kon vertrekken, is immers verstreken en er kwam geen deal met LA Galaxy. De Amerikanen geven echter nog niet op.

Het wordt er alleen niet eenvoudiger op. Paintsil kon voor een gelimiteerd bedrag van 8 miljoen euro vertrekken, maar dan moest er wel een deal gevonden worden voor 16 januari. Aangezien dat niet gebeurd is, leek de Ghanese winger te zullen blijven. Paintsil zag zijn contracteisen niet ingewilligd en twijfelde daarom. Volgens HBvL onderzoeken de juristen van LA Galaxy nu of de einddatum van 15 januari in het contract onwrikbaar is. Ze zoeken naar een opening, bijvoorbeeld door de clausule nu te activeren en de deal snel voor 8 miljoen euro officieel te maken. Hiermee hopen ze Paintsil, die momenteel met Ghana deelneemt aan de Afrika Cup, alsnog te overtuigen om naar Los Angeles te verhuizen. De MLS-competitie begint pas in februari.