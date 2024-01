Een verrassing bij Union SG voor het duel tegen Anderlecht?

Union SG ontvangt Anderlecht deze woensdagavond in de kwartfinale van de Belgische beker. Coach Alexander Blessin zou kunnen besluiten om een nieuwe speler op te stellen.

Sinds dinsdag is het officieel: Henz Leidner is een speler van Union. De Oostenrijkse doelman wordt gehuurd tot aan het einde van dit seizoen.

De onbetwiste eerste doelman Anthony Moris is geschorst voor de wedstrijd van woensdag tegen Anderlecht. De verwachting was dat Joachim Imbrechts hem zou vervangen, maar de komst van Leidner lijkt alles te hebben veranderd.

In zijn persconferentie voor de wedstrijd vertelde Union-coach Alexander Blessin dat Leidner zou kunnen starten tegen Anderlecht.

"Ik zal morgen (woensdag) mijn definitieve beslissing nemen", zei Blessin - volgens La Dernière Heure. "Leidner had vanochtend een goede eerste training en heeft indruk op me gemaakt, dus het is mogelijk dat hij tegen Anderlecht speelt. Als je zoveel ervaring hebt als hij, kun je hem niet als derde keeper zien. Hij zal tweede keeper zijn. We wilden de mogelijkheid hebben om te reageren als Anthony geblesseerd zou raken of een rode kaart zou krijgen."