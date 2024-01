OFFICIEEL: Beerschot versterkt zich met het oog op de titelrace

Ondanks dat Beerschot zich in financieel moeilijk vaarwater bevindt, hebben ze zich toch versterkt met het oog op de komende titelrace.

Aanwinst

Beerschot maakte dinsdagmiddag bekend dat Cheick Thiam een contract heeft getekend tot medio 2025. De jonge centrale verdediger kon de nieuwe trainer, Dirk Kuyt, overtuigen tijdens een testperiode. Een extra bonus is dat de Thiam transfervrij overkwam. Zijn contract bij Zulte Waregem werd namelijk afgelopen zomer niet verlengd.

Zulte Waregem

De 20-jarige centrale verdediger kwam als 17-jarige in de A-kern van Zulte Waregem. “Daar heb ik heel erg veel bijgeleerd. Bij Waregem speelden we ook in een driemansdefensie onder Leye. Dus het systeem van Beerschot is mij niet onbekend. Met mijn kracht en goede voeten kan ik zeker die positie centraal in de verdediging invullen”, verklaarde hij op de website van Beerschot.

Potentieel

“Cheick kon ons overtuigen na een sterke proefperiode”, vult sportief directeur Gyorgy Csepregi aan. “Hij toont heel erg veel potentieel. Door hem een contract te geven tot het einde van volgend seizoen, kunnen we hem de tijd geven om rustig door te ontwikkelen. We zijn dan ook tevreden dat we iemand met het profiel van Cheick kunnen toevoegen aan onze kern."