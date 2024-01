Thorgan Hazard spreekt vrijuit over recente blessure en geeft aan welke verkeerde beslissing er werd genomen

Na enkele weken in de lappenmand kan RSC Anderlecht opnieuw rekenen op Thorgan Hazard. De 47-voudig Rode Duivel wil de komende maanden schitteren in het Lotto Park.

Thorgan Hazard steekt de ambities - titel én Beker van België? Dan kan je HIER nog eens nalezen - dan ook niet onder stoelen of banken. De 30-jarige middenvelder wil RSC Anderlecht in 2024 opnieuw naar prijzen en successen leiden. "Ik heb de coach zelfs gezegd dat ik achteraan wil depanneren." (lacht)

"Ik kan opnieuw voluit gaan", glimlacht Hazard in Het Laatste Nieuws. "Tijdens de winterstage in Tunesië ondervond ik nog een beetje hinder. Volgens de medische staf is dat helemaal normaal. Ik ben blij dat ik eindelijk opnieuw kan voetballen."

De voormalige Gouden Schoen kampte sinds november met een blessure. "In de wedstrijd tegen Cercle Brugge kreeg ik een trap onder de knie. Ik wilde de week nadien absoluut spelen tegen KAA Gent. Er volgde na die wedstrijd een interlandbreak en ik voelde dat ik elke week beter aan het worden was."

Uiteindelijk heb ik me geforceerd en heb ik er de prijs voor betaald

"Die inspuiting was een verkeerde beslissing", besluit Hazard. "Uiteindelijk heb ik me geforceerd en heb ik er de prijs voor betaald. Ik trek er alleszins de nodige lessen uit. Ik kan alvast niet wachten om opnieuw belangrijk te zijn voor Anderlecht."