OFFICIEEL: Lommel SK haalt speler terug en versterkt zich in de verdediging

Lommel SK heeft zich versterkt door een speler terug te roepen van zijn uitleenperiode. Jesper Tolinsson keert terug naar Limburg.

Afgelopen zomer werd Tolinsson uitgeleend aan het Zweedse IFK Norrkoping. Lommel bleek flink onder de indruk en besloot om de speler terug te halen.

Lommel SK was op zoek naar versterking achteraan en lost het probleem zo op. Tolinsson heeft nog een contract tot 2026 bij de Limburgse club.

Hij reageerde via de officiële kanalen van de club al even. "In mijn periode in Zweden heb ik de stappen gezet die ik diende te zetten om sterker terug te keren. Lommel voelt altijd aan als thuiskomen, zelfs al kom je van je thuisland Zweden."

"Het terugzien met mijn ploegmaats en trainer was heel hartelijk. Ik heb hen gemist en ben klaar om samen met hen zo snel mogelijk aansluiting te maken met de top 2. Hopelijk kan ik vrijdag ook reeds veel supporters terugzien in het Soevereinstadion, want dit is meteen een zeer belangrijke wedstrijd", besluit de verdediger.