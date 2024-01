Patrick Goots doet gewaagde uitspraak over bekeravontuur van Royal Antwerp FC

Vanavond speelt Royal Antwerp FC de kwartfinale van de Croky Cup. Mark van Bommel trekt daarvoor met zijn troepen naar OH Leuven.

Bekerhouder Royal Antwerp FC komt vandaag in actie op bezoek bij OH Leuven voor de Croky Cup. “De bekerhouder is het aan zijn status verplicht om door te stoten”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “In tegenstelling tot vorig seizoen zit Antwerp aan de makkelijke kant van de tabel, wat niet wegneemt dat ik, in de plaats van Van Bommel en zijn manschappen, toch een beetje bevreesd ben voor OH Leuven.”

De voorgeschiedenis is nochtans niet in het voordeel van Antwerp, als je de resultaten van de voorbije jaren erbij neemt. “Sinds de promotie kon Antwerp in vier matchen aan Den Dreef slechts één keer winnen. Ook vaker dan één keer scoren zat er in die confrontaties nooit in. Het waren vaak gesloten duels.”

Toch lijkt de loting in het voordeel van Antwerp. “Antwerp moet deze eerste wedstrijd van 2024 aanpakken als een van de belangrijkste van de komende weken. Mits winst wacht nadien RWDM of KV Oostende. Een haalbare opdracht, vanwege een heen- en een terugmatch in de halve finales.”