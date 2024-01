Besnik Hasi uit forse kritiek op bestuur van KV Mechelen

KV Mechelen staat voor een moeilijke opdracht om het behoud af te dwingen. De nieuwe trainer Besnik Hasi deed alvast zijn beklag over de situatie.

KV Mechelen is financieel geen topper in de Jupiler Pro League en dat laat zich volgens trainer Besnik Hasi duidelijk voelen op vele vlakken. Niet enkel in het feit dat er geen budget is om echte transfers te doen.

Hij haalt uit naar het bestuur over de infrastructuur van de club. “Eén terrein om te trainen is voor een eersteklasser gewoon te weinig”, klinkt het op de persconferentie van Hasi van vandaag. “Het is zo vettig als iets, omdat er geen drainage onder zit.”

Dat frustreert de trainer van Malinwa. “Zeven zware blessures in één seizoen. Dan moet je wel ergens de fout gaan zoeken. Bij de trainer, de medische staf of de velden. Ik ben hier nu twee maanden aan de slag en ik zie wat ik zie. Door te investeren in een goed oefenveld zouden we van deze miserie gespaard blijven.”

De club zoekt naar oplossingen voor het probleem. “In samenspraak met de mensen van het stadion hebben we deze week al twee keer op ons A-veld kunnen trainen. Én goed. Maar dat lukt niet elke week. Uitwijken naar het synthetische terrein? Dat vind ik veel te gevaarlijk.”